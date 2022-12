Serena: “Lukaku si deve ritrovare ma ha mentalità per farlo. Con Lautaro all’Inter…”

È stata una triste giornata per il Belgio e per Romelu Lukaku. La sua Nazionale ha pareggiato con la Croazia per zero a zero, neanche lui è riuscito a sbloccare il risultato e il calciatore nerazzurro ha lasciato il campo in lacrime. Aldo Serena, su Skysport, ha commentato il momento dell'attaccante belga: «Questo momento si cancella perché ha la mentalità per farlo. Ma è tornato con tutti i problemi che ha avuto, anche con i tifosi per essersene andato in malo modo. A inizio anno la sua intesa con Lautaro a inizio stagione non è stata semplice da ritrovare e quando si stavano ritrovando, perché sono due attaccanti complementari e insieme stanno benissimo, si è fatto male. Gli errori di oggi con il Belgio non sono solo frutto della condizione atletica ma di una tranquillità, di un aspetto psicologico che deve ritrovare».