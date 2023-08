"Alla Juventus, visto il momento di Vlahovic e Chiesa, sarebbe servito molto meno Lukaku. La Roma, invece, insegue una certezza in attacco e Romelu può diventare l’uomo giusto per rinforzare la squadra di Mourinho”.

A Roma è già scoppiata la "febbre Lukaku": lei come vede l’ex interista in giallorosso?

"Mourinho ha bisogno di un centravanti come Romelu, che ha caratteristiche ideali per il suo modo di giocare. È vero che alla prima di campionato Belotti ha realizzato una doppietta, però bisogna guardare in faccia la realtà…".