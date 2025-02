Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, Michele Serena è tornato sulla brutta sconfitta dell'Inter in casa della Fiorentina proiettandosi alla sfida di questa sera tra nerazzurri e la Viola. "La partita di giovedì? In vista della gara di stasera la squadra viola dovrebbe cancellarla al più presto".

"Per l'Inter invece potrebbe essere una motivazione in più. Sicuramente chi vince fa un salto importante in classifica. La sconfitta dei nerazzurri a Firenze è una delle più brutte degli ultimi 10 anni, quella non è la vera Inter".