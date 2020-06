Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, ha parlato così della corsa scudetto dopo l’ultima giornata di campionato: “L’Inter ieri ha abbandonato quell’idea. Per la Lazio 4 punti possono essere difficili da colmare ma non si può mai sapere. La preparazione per tutti non è stata fatta in maniera perfetta. E i mesi di stop stanno pesando molto sui giocatori”.