M. Serena: “Scudetto Juve? Non dovrà sbagliare più nulla, ma non è detto che…”

Le parole del tecnico: "E' difficile, non dovrà più sbagliare nulla, ma rosicchiando punti qua e là non è detto che non possa arrivare all'obiettivo"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michele Serena, allenatore del Legnago, ha parlato così della possibilità della Juventus di vincere lo scudetto: "La Juve è distante sette punti, con due di queste non ha lo scontro diretto favorevole. E' difficile, non dovrà più sbagliare nulla, ma rosicchiando punti qua e là non è detto che non possa arrivare all'obiettivo. Già questa settimana è interessante il confronto tra Napoli e Milan, perché in caso di parità e di conseguente vittoria bianconera lo svantaggio si riduce ulteriormente. E la pressione, di certo, non è tutta per loro".