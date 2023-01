Serena: “Milan ha perso convinzione. Inter, non ho capito il cambio di Dzeko”

"Il Milan questa sera ha fatto una prestazione al di sotto della sufficienza, come diverse nell'ultimo periodo. Hanno perso intensità e convinzione nel fare le cose. Leao è distratto da qualcosa, non è il calciatore che conosciamo. Diaz e Messias non possono dare tanto in fase difensiva e non aiutano Giroud che non può sfruttare le sue qualità e viene lasciato in balia degli altri. I rossoneri nei primi 45 minuti hanno perso sempre palla e hanno subito le ripartenze dell'Inter".