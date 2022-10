Barcellona, Sergi Roberto ko: salterà la Champions League e i Mondiali

Brutta tegola per il Barcellona: Sergi Roberto dovrà rimanere fuori per almeno cinque settimane per un infortunio alla spalla

Brutta tegola per il Barcellona, che mercoledì si giocherà le ultime chance di qualificazione per gli ottavi di finale della Champions League contro il Bayern Monaco, e la nazionale spagnola

Sergi Roberto, che si è infortunato ieri all'83' della sfida della Liga giocata e vinta in casa (anche con un suo gol) contro i baschi dell'Athletic Bilbao per 4-0, dovrà rimanere fuori per almeno cinque settimane. Il jolly dei blaugrana ha infatti rimediato una lussazione alla spalla sinistra. Sergi Roberto tornerà in campo dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.