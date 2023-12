Serie A, via il Decreto Crescita? I club ora si aspettano agevolazioni per stadi e altre misure

"Salvini e gli stadi Salvini ieri ha motivato la sua ferma opposizione alla proroga del Decreto Crescita. La Lega di Salvini dal punto di vista fiscale sostiene da tempo la flat tax, ovvero un abbassamento della tassazione. A patto che la norma sia fatta con buonsenso e senza pasticci. Sarà possibile un provvedimento specifico per i club di A? Se non un Decreto Crescita-bis, almeno una legge che abbia lo stesso “spirito”? In via Rosellini a riguardo non hanno molta fiducia. Come ministro delle Infrastrutture, inoltre, Salvini spinge anche per l’ammodernamento degli stadi. Resta però da capire se il suggerimento sul commissario per gli stadi arrivato dal ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e appoggiato dalla Serie A per snellire l’iter burocratico sarà “sposato” dal governo", aggiunge il quotidiano.