Serie A, andata chiusa già a dicembre. 5 turni infrasettimanali, 5 stop per le nazionali

Il campionato italiano subirà dei cambiamenti: ci sarà un calendario asimmetrico e l'andata verrà chiusa già nel 2021

"I limiti e il percorso del prossimo campionato sono già stati definiti. Anche altri aspetti del calendario hanno tratti originali: il girone d’andata chiuderà prima di Natale, i turni del mercoledì concentrati nella prima parte di stagione, per poi lasciare più spazio alle competizioni europee. Una domenica di sosta in più rispetto alla normalità: il 30 gennaio la A si fermerà per permettere ai giocatori di rispondere alle convocazioni delle nazionali non europee. Partenza il 22 agosto 2021, stop il 22 maggio 2022. Sempre il 22, ma di dicembre, si chiuderà l’andata: di solito si allungava all’inizio di gennaio. Per chiudere la prima parte di stagione nell’anno solare serviranno quattro giornate in campo al mercoledì: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre. Il quinto e ultimo infrasettimanale sarà quello di giovedì 6 gennaio. In mezzo, la sosta di Natale. Cinque altre soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio, 27 marzo", riporta La Gazzetta dello Sport.