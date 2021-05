Serie A, gli anticipi del 38esimo turno: vincono Genoa e Samp, pari Fiorentina

I risultati degli anticipi della 38° e ultima giornata di Serie A con le vittorie di Genoa e Sampdoria e il pari tra Crotone e Fiorentina

Il programma del trentottesimo e ultimo turno di Serie A si è aperto questa sera con tre anticipi. Successi per Genoa e Sampdoria , mentre termina in parità il match tra Crotone e Fiorentina .

Alla Sardegna Arena, il Genoa di Ballardini si impone per 1-0 grazie alla rete di Shomurodov. Il 'Grifone' termina il match in 10 il match per la doppia ammonizione di Behrami. Pari a reti inviolate allo 'Scida' tra il Crotone di Cosmi e la Fiorentina di Iachini, mentre Ranieri saluta la Sampdoria con il tris al Parma firmato Quagliarella, Colley e Gabbiadini.