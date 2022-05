Serie A, l’Atalanta passa alla Sardegna Arena: 2-1 al Cagliari. Dea a -2 dall’Inter

Il risultato della sfida delle 20.45

Importante vittoria per l'Atalanta di Gasperini, che passa sull'ultima in classifica Cagliari alla Sardegna Arena. Apre le danze la rete di Pasalic dopo pochi minuti, raggiunta poi dal pareggio del solito Joao Pedro. Ma a decidere la sfida è il gol di Duvan Zapata, che conferma il suo ottimo momento e regala i 3 punti alla Dea. La squadra di Gasp, in attesa del derby di domani sera, si porta temporaneamente a -2 dall'Inter.