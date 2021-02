Serie A, Atalanta-Napoli 4-2: paura nel finale per Osimhen

Gli uomini di Gasperini raggiungono le due romane al terzo posto in attesa di Benevento-Roma di stasera

Cade ancora il Napoli di Gattuso. Dopo la scoppola in Europa League, è arrivata per gli azzurri anche una sconfitta sonora in campionato in casa dell'Atalanta. A Bergamo gli uomini di Gasperini hanno vinto per 4-2 grazie alle reti (tutte nella ripresa, da un lato e dall'altro) di Zapata, Gosens, Muriel e Romero. Per gli ospiti inutile la rete di Zielinski e l'autogol di Maehle.