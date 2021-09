Serie A, l’Atalanta non brilla ma vince a Salerno: decisivo Zapata

Del colombiano il gol da tre punti per la squadra di Gasperini contro i granata all'Arechi

Prima vittoria in questo campionato per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli orobici si sono imposti per 1-0 in casa della Salernitana, compromettendo ulteriormente il futuro di Fabrizio Castori sulla panchina granata. Di Zapata, nella ripresa, su assist di Ilicic, il gol che ha deciso una gara comunque equilibrata: la qualità dei nerazzurri non è emersa del tutto.