Serie A, aumentano le sostituzioni: Inzaghi le ha sfruttate tutte. Gli altri…

Il focus sulle sostituzioni nel nostro campionato: il trend delle prime giornate è in aumento rispetto allo scorso anno

La possibilità di effettuare ben cinque sostituzioni ha ovviamente favorito nell'ultimo periodo gli avvicendamenti. Nel campionato di Serie A, come testimonia il focus proposto dalla Gazzetta dello Sport, il trend rispetto allo scorso anno è in aumento. Si legge sul quotidiano: "Nell’ultimo campionato le sostituzioni sono state 3.284 su 3.800 possibili, alla media di 4,3 per squadra a partita. Quest’anno, dopo tre giornate — dato statisticamente indicativo, ma interessante — siamo a 4,6. Con un primatista assoluto: Simone Inzaghi. Ha fatto 189 cambi nella Lazio (su 190 disponibili) e 15 (su 15) con l’Inter. Tattica: 3-5-2. Strategia: 5 cambi X 38 giornate".