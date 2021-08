Serie A, Cagliari-Spezia 2-2: Thiago Motta rimontato al debutto

Un punto a testa per le due squadre nel primo posticipo del lunedì

E' terminata 2-2 la gara d'esordio in campionato di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia. I liguri hanno pareggiato in casa del Cagliari dopo essere andati in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Gyasi e Bastoni. A fissare il match sul risultato definitivo è stata la doppietta di Joao Pedro nella ripresa (il secondo su rigore). Annullato al 77' il 2-3 degli ospiti siglato da Ferrer per un fuorigioco..