Serie A, Cagliari-Udinese 0-4: per Mazzarri è notte fonda

Risultato netto alla Sardegna arena e clima surreale per l'ennesima serata storta della squadra dell'ex tecnico nerazzurro

E' notte fonda per il Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi, reduci dalla sconfitta con l'Inter nell'ultimo turno di campionato, hanno perso sonoramente anche con l'Udinese alla Sardegna Arena. Quattro gol subiti, come al Meazza, e nessuno segnato a certificare un momento più che delicato con il penultimo posto in coabitazione con il Genoa. Di Makengo, Deulofeu (doppietta) e Molina le reti dell'Udinese, che ottiene tre importantissimi punti in una gara senza storia e si allontana dalla zona retrocessione alla prima vittoria di Cioffi. Da segnalare anche l'espulsione di Marin a metà ripresa, mentre resta da capire se ci saranno ripercussioni sul futuro dell'ex tecnico nerazzurro.