La Lazio si conferma: 3-1 a Venezia. Spettacolo Bologna col Sassuolo: 0-3

Dopo la vittoria per 3-1 all'Olimpico contro il Genoa, la Lazio di Maurizio Sarri ottiene una conferma importante sul campo del Venezia. I biancocelesti vanno in vantaggio dopo appena tre minuti con la splendida rete di Pedro, che chiude di sinistro dopo una bella azione personale. Il Venezia, però, non molla e alla mezz'ora pareggia con il gol di Forte. Nella ripresa, la Lazio chiude i discorsi: prima va a segno Acerbi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi, a tempo scaduto, Luis Alberto, entrato dalla panchina, archivia la pratica.