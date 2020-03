Ansa – Lega Serie A, convocato Consiglio d’urgenza in call conference: ecco la finalità

(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Consiglio di Lega di serie A convocato d’urgenza, in call conference, come chiesto dall’Inter in seguito alla decisione di posticipare cinque partite di campionato che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse. Sono ore di tensione tra i vertici della Lega Serie A e l’Inter, con l’ad Beppe Marotta che ha parlato di campionato falsato dalla decisione della Lega di ieri. Nel Consiglio si cercherà di trovare un criterio univoco per la gestione della prossima giornata di campionato anch’essa a rischio, almeno nelle regioni colpite dal Coronavirus.