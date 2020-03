Serie A, coppe nel weekend? Alcuni club assolutamente contrari: domani assemblea per…

Dopo la riunione dello scorso 17 marzo, con l’Uefa che ha deciso di rinviare l’Europeo per far sì che si possano concludere campionati nazionali e coppe europee, è comunicato il dibattito sul nuovo calendario. Una delle ultime ipotesi è quella di disputare Champions ed Europa League nel fine settimana. Ma questa è un’idea che non sembra assolutamente convincere diversi club italiani, come si legge su Calcio e Finanza: “Pronto un nuovo scontro in Serie A sul calendario.

Nei giorni scorsi infatti i rappresentanti di tutte le Leghe europee hanno votato all’unanimità, spiega l’Adnkronos, il loro ok all’Uefa per poter far giocare anche gare di Champions ed Europa League nel weekend per provare a concludere regolarmente la stagione in corso, vista l’emergenza Coronavirus in tutta Europa. Proposta su cui, tuttavia, spiega l’Adnkronos, diversi club di Serie A non vorrebbero nemmeno prendere in discussione. Nell’assemblea prevista per domani, il cui tema centrale sarà soprattutto la ripresa dei campionati, la maggioranza delle società sarebbe quindi pronte a votare contro la decisione di giocare Champions ed Europa League nel weekend, riaprendo la discussione e l’incertezza sul tema dei calendari legati all’emergenza Coronavirus”.