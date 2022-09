Serie A, Cremonese-Sassuolo 0-0: primo punto per la squadra di Alvini

Annullato un gol per parte nella prima gara di Serie A di questa domenica: rimpianto anche per l'ex nerazzurro Pinamonti

Nessuna rete nel lunch match di questa giornata tra Cremonese e Sassuolo. Un gol annullato per parte, a Dessers e Pinamonti, e qualche azione degna di nota, ma nessuna tra le due squadre è riuscita a prevalere sull'altra. Resta comunque la soddisfazione tra i padroni di casa per aver ottenuto il primo punto in questa Serie A, muovendo finalmente la classifica.