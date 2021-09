Serie A, Dainelli sicuro: “L’Inter si giocherà lo Scudetto con Milan, Juve e…”

Il pensiero dell'ex difensore della Fiorentina Dario Dainelli sulla lotta scudetto e le squadre in corsa per il titolo

Dario Dainelli , ex difensore di Fiorentina e Chievo e membro dello staff tecnico del club viola, ha parlato a Pistoia ai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine della presentazione dei vini prodotti dal suo ex compagno Sebastien Frey:

"Quest'anno sembra molto più equilibrato il campionato. Spero che il Napoli di Spalletti possa restare fino alla fine in alto e poi chissà. Non ce n'è una superiore alle altre, ci sono più squadre che possono lottare. Il Napoli ha una base solida creata negli anni e penso che abbia possibilità insieme a Roma, Inter, Juve e Milan di poter lottare per il titolo".