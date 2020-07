Serie A, difficile il via il 12 settembre. I presidenti vogliono più tempo: due le date in ballo

A tenere banco in Italia è la ripresa della Serie A. Inizialmente era stata fissata per il 12 settembre, ma il rischio di uno slittamento è più che concreto. Se ne parlerà il 3 agosto nel Consiglio di Lega.

“Dal 12 settembre (data che comunque piace a diversi club, Juve in testa, e che permetterebbe alla A di allinearsi agli altri grandi tornei europei) si passerebbe al via il 19 (la data più probabile) o il 26 dello stesso mese. I club sono ancora divisi. La stagione deve finire entro la data ultima del 23 maggio. Anzi, la Federcalcio chiede di concludere il 16 per aiutare la preparazione della Nazionale di Mancini per l’Europeo. L’inizio incide sui tempi della pausa invernale che, di conseguenza, verrebbe più o meno compressa. L’ipotesi di un cambio di format, vedi playoff, per la Lega resta impraticabile per i contratti in essere con le tv”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Per la Federcalcio quella del 19 (come ultimissima possibilità il 26) settembre è la data limite: oltre il problema di cambiare il format diventerebbe una necessità, non più una scelta. Il calendario è davvero sotto assedio anche perché c’è sempre la variante dell’andamento della curva del contagio”, aggiunge il quotidiano