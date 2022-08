Serie A: l’Empoli ferma la Fiorentina anche in inferiorità numerica, è 0-0

Nonostante l’inferiorità numerica, l’Empoli ferma la Fiorentina: finisce 0-0 il derby toscano valido per la 2a giornata di Serie A

Nonostante l’inferiorità numerica, l’Empoli ferma la Fiorentina: finisce 0-0 il derby toscano. In 11 contro 10 per l’espulsione di Sebastiano Luperto, la squadra di Italiano non riesce a superare quella di Zanetti. L’Empoli raccoglie il primo punto stagionale nel campionato di Serie A 2022/23, la Fiorentina si porta a 4 dopo la vittoria all’esordio.