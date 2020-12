Serie A, Fiorentina-Genoa si accende nel finale: 1-1 in piena zona Cesarini

Si è decisa in zona Cesarini Fiorentina-Genoa, ultima gara del decimo turno di Serie A. Un gol annullato per parte sul risultato di 0-0: al 71′ fallo di Bonaventura su Lerager segnalato dal Var prima del gol del centrocampista viola e al e all’88’ fuorigioco sbandierato a Destro sulla deviazione sotto misura del tiro di Pjaca. Un minuto più tardi il croato è stato l’autore della rete che ha sbloccato l’incontro: palla sanguinosa persa da Borja Valero e verticale di Destro per l’ex Juventus, abile a superare Milenkovic e trafiggere Dragowski. Nel finale, al 7′ di recupero, il pareggio viola. Milenkovic risolve una mischia e regala l’1-1 ai suoi. Risultato che non risolve i problemi di entrambe, tra le principali delusioni di questa prima parte di stagione.