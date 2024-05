Serie A, Fiorentina-Monza 2-1: vittoria viola in rimonta al Franchi

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si regala una gioia anche in campionato. Dopo aver ottenuto la finale di Conference League, i viola hanno battuto il Monza in casa al rientro in campionato, nel match che chiude il terzultimo turno di Serie A. Ospiti in vantaggio dopo appena 9' con Djuric, ma raggiunti grazie alle reti di Nico Gonzalez al 32' e Arthur al 78'.