Serie A, i risultati del pomeriggio: la Roma pareggia in extremis

I risultati delle tre gare di Serie A in programma questo pomeriggio alle 15 in attesa degli impegni di Milan e Juventus

Sono appena terminate le tre gare del pomeriggio di Serie A in programma alle 15 di oggi. Dopo la vittoria dell’Inter a Bergamo con l’Atalanta, è arrivato il pareggio della Roma di Mourinho (espulso) in casa contro il Torino. Vittorie importanti anche per Monza e Spezia negli scontri diretti in chiave salvezza contro Salernitana e Verona. Questi i risultati nel dettaglio: