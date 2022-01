Serie A, il Sassuolo dilaga a Empoli: show di Scamacca e Raspadori, finisce 5-1

La formazione emiliana si impone col risultato di 5-1 al 'Castellani': l'Empoli cade in casa sotto i colpi dei neroverdi

Pokerissimo Sassuolo al 'Castellani' di Empoli. La squadra di Dionisi si è imposta col risultato di 5-1 sui toscani grazie a due reti per tempo. Dopo il vantaggio di Berardi su rigore, è arrivato il momentaneo pari di Henderson. A riportare in vantaggio i neroverdi è Raspadori al 24'. Nella ripresa, gli emiliani dilagano dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Viti con due reti di Scamacca, e la seconda di Raspadori.