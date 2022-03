Serie A, l’Inter rallenta: in quota il Milan si avvicina ai nerazzurri

Il pensiero dei bookmakers sulla volata scudetto con le quote delle favorite: spazio anche alla lotta per il capocannoniere

Con il gol numero 144 in Serie A con la maglia biancoceleste Ciro Immobile diventa il miglior marcatore della storia della Lazio e permette ai suoi di riprendersi il quinto posto in classifica, prima peraltro del delicato derby contro la Roma. Si chiude così la ventinovesima giornata di campionato, penalizzante soprattutto per l’Inter, l’unica a non vincere nella lotta a quattro per lo scudetto. I nerazzurri restano favoriti per la vittoria, anche se sulla lavagna scommesse di Betaland la quota per i campioni d’Italia sale fino a 2,25 ed è sempre più vicino il Milan a 2,80.