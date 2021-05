Serie A, Joao Pedro come l’ex Inter Adriano: l’attaccante del Cagliari è il primo…

L'attaccante del Cagliari, Joao Pedro, raggiunge il connazionale ed ex centravanti dell'Inter Adriano con una statistica particolare

Joao Pedro eguaglia un particolare primato dell'ex Inter Adriano in Serie A. L'attaccante del Cagliari è andato in gol al 93' nella sfida contro il Benevento, sigillo definitivo sul successo della squadra di Semplici sulla formazione sannita in una sfida delicata per la lotta salvezza.