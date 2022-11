Serie A, c’è Juve-Inter: per i bookie allo Stadium prevale il ‘2’. Occhio a…

Il pensiero dei bookmakers in vista del 'Derby d'Italia' in programma domenica all'Allianz Stadium di Torino

Dopo le quattro sfide della scorsa stagione, due in campionato e le finali di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, Juventus e Inter si ritrovano da avversari nella sfida che chiude il programma della 13^ giornata di Serie A. Tutte e due le squadre sono in ripresa dopo un avvio a rilento, con gli esperti di Stanleybet.it che premiano l’Inter, offerto a 2,40, contro il 2,95 dei bianconeri. Sale invece a 3,30 l’opzione pareggio.

Con l’Inter, peggior difesa della Serie A in trasferta, e una Juve da 15 reti allo Stadium, è favorito il Goal, a 1,73, sul No Goal visto a 2, mentre per il risultato esatto un nuovo 0-1 come nel precedente dello scorso anno si gioca a 7,50. Occhio anche alla possibile assegnazione di un penalty, come in tutti i precedenti della scorsa stagione: un nuovo giro dal dischetto vale 2,75 volte la posta.