Serie A, Juventus-Udinese 2-0: esultanza rabbiosa di Dybala dopo il gol

Sembra proseguire il gelo tra l'attaccante argentino e il club bianconero nonostante la gioia per la rete di stasera

Torna a vincere la Juventus dopo la delusione in Supercoppa. I bianconeri si sono rialzati, battendo in casa l'Udinese nel terzo anticipo di questo sabato di Serie A. Di Dybala e McKennie le due reti per la squadra di Allegri, una per tempo. Da segnalare l'esultanza provocatoria dell'argentino, che si è fermato a fissare la tribuna dopo la rete che ha sbloccato l'incontro, quasi a cercare lo sguardo della dirigenza dopo le parole di qualche giorno fa di Arrivabene sul suo rinnovo. La questione sembra sempre più spinosa.