Serie A, la Juventus inciampa di nuovo: con la Fiorentina è 1-1

La Juventus perde altri punti per strada. Dopo la vittoria con lo Spezia, i bianconeri tornano ad inciampare, oggi contro la Fiorentina in trasferta. Avanti grazie al gol di Milik nel primo tempo, i bianconeri sono stati raggiunti da Kouame, abile a concretizzare un contropiede viola. Recrimina la squadra di Italiano per alcune occasioni non sfruttate: su tutte il calcio di rigore di Jovic, deviato da Perin sul palo, sempre nel primo tempo.