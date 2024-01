Serie A, l’annuncio di Casini: “Si giocherà durante le feste di Natale anche nel 24-25”

"Il nuovo format della Supercoppa è un esperimento, è una occasione per valorizzare il calcio italiano con più squadre coinvolte. L'accordo con l'Arabia Saudita c'è ormai da diversi anni e per noi è una opportunità da valutare con attenzione visti i grandi investimenti che stanno facendo", ha aggiunto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.