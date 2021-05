Serie A, la Lazio soffre ma vince: all’Olimpico Genoa ko 4-3, Correa decisivo

Il risultato del lunch match delle 12:30 del trentaquattresimo turno di Serie A all'Olimpico tra la Lazio di Inzaghi e il Genoa

La Lazio continua a correre. Dopo i successi contro Benevento e Milan, la formazione di Simone Inzaghi supera all'Olimpico il Genoa e non molla la rimonta per un posto in Champions League.