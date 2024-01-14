La Lazio batte il Lecce allo Stadio Olimpico grazie a una rete del brasiliano e sale a 33 punti pari al Bologna
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La sfida delle 12.30 tra Lazio e Lecce finisce con la vittoria dei biancocelesti. La squadra di Sarri vince 1-0 grazie a una rete di Felipe Anderson nel secondo tempo e sale a 33 punti in classifica. Lazio momentaneamente pari al Bologna al quarto posto. Rimane, invece, a 21 punti il Lecce di D'Aversa.
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