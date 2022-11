Serie A, Lazio-Monza 1-0: gol di Romero, agganciato il Milan al secondo posto

Vittoria di misura per i biancocelesti, che piegano i brianzoli grazie a una rete dell'argentino classe 2004

Vittoria di misura per la Lazio, che batte il Monza grazie a un gol nella ripresa del giovanissimo Luka Romero, argentino classe 2004, al primo centro in Serie A. Con questo successo i biancocelesti salgono a quota 30 punti, agganciando il Milan al secondo posto in classifica.