Giornale – Serie A, quando la ripresa? La Lazio ha un vantaggio rispetto a Juve e Inter

Mentre il governo e le istituzioni sanitarie provano ad arginare l’avanzare del Coronavirus, le autorità sportive hanno in programma un nuovo appuntamento per trovare una soluzione circa l’eventuale ripresa della Serie A e non solo. Scrivono i colleghi de Il Giornale: “Nell’assemblea straordinaria di Lega che si terrà oggi alle 12 (ovviamente in videoconferenza) si discuterà con l’Assocalciatori degli stipendi dei professionisti e si cercheranno, calendario alla mano, soluzioni per la ripresa. Questo anche per rispondere alla Uefa che spinge con forza affinché si torni a giocare. La frangia capitanata dai presidenti di Lazio e Napoli, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, spinge da tempo affinché le squadre abbiano il permesso di ricominciare, seppur gradualmente, ad allenarsi già per la metà del mese in corso. Un vantaggio non da poco, soprattutto per la Lazio, in piena corsa per lo scudetto, visto che a differenza di Inter e Juventus, che hanno permesso ai propri giocatori di lasciare il Paese, i biancocelesti hanno tenuto tutti a Roma. Non ci sarà bisogno dunque di quarantene preventive e i laziali potrebbero riprendere immediatamente a far lavorare i calciatori in piccoli gruppi, raggiungendo prima una condizione atletica migliore rispetto agli avversari”.