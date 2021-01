Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 7 squalificati, Bastoni e Lukaku…

Sono 7 gli squalificati in Serie A in occasione del diciottesimo turno, il penultimo del girone d’andata. La Lega Serie A ha annunciato, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. Salteranno i prossimi 90 minuti Obiang (Sassuolo), Hernani (Parma), Leao (Milan), Di Lorenzo (Napoli), Jankto (Sampdoria), Reca (Crotone) e Rincon (Torino).

Tre ammoniti in casa Inter in occasione della sfida pareggiata col risultato di 2-2 all’Olimpico contro la Roma di Fonseca. Per Bastoni e Lukaku si tratta della terza sanzione in stagione, mentre Perisic ha rimediato il secondo cartellino giallo.