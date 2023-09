Serie A, Lecce-Genoa 1-0 risultato finale: la decide Oudin. Ospiti a lungo in dieci

Terminato il secondo anticipo di questo venerdì di Serie A al Via del Mare

Continua l’ottimo inizio di stagione del Lecce. I giallorossi hanno battuto questa sera in casa il Genoa di Gilardino, nel secondo match del quinto turno di campionato. Di Oudin il goal decisivo nell’ultimo quarto di gara.

Ha resistito la retroguardia ospite fino all’83, nonostante una lunga inferiorità numerica. Il Genoa, infatti, si è ritrovato in dieci uomini per l’espulsione di Martin, mandato sotto la doccia dall’arbitro Rapuano per doppio fallo da giallo su Almqvist al 9' e al 36' del primo tempo.