Serie A, Lecce-Udinese 1-0: la salvezza si avvicina, decide il gol di Strefezza

Successo importantissimo per il Lecce che, nella partita che inaugura la trentaduesima giornata di Serie A, batte 1-0 l'Udinese e si avvicina in maniera sensibile alla salvezza. I salentini si impongono grazie al calcio di rigore trasformato da Gabriel Strefezza al minuto 62 e salgono così a quota 31 punti, riportanto a 5 le lunghezze di vantaggio sul Verona terz'ultimo in classifica. La formazione di Marco Baroni ritrova la vittoria che mancava da ben 8 partite, nelle quali aveva raccolto solamente un pareggio a fronte di 7 sconfitte.