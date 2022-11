Serie A, lotta Champions: allungo Juve e Inter, in quota inseguono…

Il pensiero dei bookmaker e i numeri con le quote dopo il 15° turno di Serie A sulla lotta per un posto in Champions

Un finale di 2022 da protagoniste per Juventus e Inter, che nell’ultimo turno prima dello stop per il Campionato del Mondo in programma in Qatar, hanno centrato due vittorie fondamentali per il prosieguo della stagione. I bianconeri contro la Lazio hanno ottenuto il sesto successo consecutivo mantenendo la porta imbattuta, tre punti che valgono il terzo posto in solitaria in classifica, uno in più dell’Inter, quarta a pari merito proprio con i biancocelesti e capace di vincere a Bergamo uno scontro diretto delicato.