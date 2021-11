Serie A, incontro fra club: media-company e DAZN, gli argomenti sul tavolo

Una media-company per uscire dalla crisi. Questo e altri i temi affrontati dai club di Serie A, che ieri si sono incontrati a Milano

"La creazione della media-company della serie A come strumento per uscire dalla crisi attuale. E’ stato questo l’argomento principale dell’incontro andato in scena ieri in un albergo del centro di Milano tra i rappresentanti di tutti i club di Serie A. L’obiettivo più generale è quello di trovare i modi più rapidi ed efficaci per uscire dalla crisi (...). La serie A punta a diventare produttrice diretta dei propri contenuti. E, in quest’ottica, un'ipotesi concerto è che si arrivi alla creazione del famoso “Lega Channel”. Quella appena cominciata è solo la prima stagione di un triennio che si concluderà nel 2024. Chiaro che un fattore destinato ad incidere sarà il risultato di Dazn. Finora il passaggio allo streaming è stato tutt’altro che indolore. I problemi sembrano in via di risoluzione, ma le valutazioni non mancheranno".