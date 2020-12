Vince il Milan nel posticipo della domenica sera in questa decima giornata di campionato. I rossoneri hanno battuto per 2-1 la Sampdoria a Marassi al termine di una partita molto sofferta, ma portata a casa grazie all’ottavo rigore stagionale, siglato da Kessie, e al gol di Castillejo. Inutile la rete di Ekdal a ripresa inoltrata, così come il forcing finale della squadra di Ranieri. I rossoneri sono a +5 sull’Inter.