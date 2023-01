Serie A, Monza-Sassuolo 1-1 risultato finale: un punto a testa all’U-Power Stadium

Terminato l'unico match in programma alle 15 in questa domenica di Serie A: i neroverdi rinviano ancora l'appuntamento con la vittoria

Ci aveva pensato Ferrari a illudere il Sassuolo al 13' del primo tempo con una zampata vincente in proiezione offensiva. Non è bastata, perché la squadra di Dionisi torna a casa dalla trasferta di Monza con un solo punto. Merito della perla di Caprari, che al 60' sale in cattedra e disegna una traiettoria magnifica, terminata alle spalle dell'incolpevole Pegolo. Rimandato per i neroverdi, ancora una volta, l'appuntamento con la vittoria. Diverse le occasioni limpide, ma è mancata concretezza.