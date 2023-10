Thiago Motta vince: Bologna-Frosinone 2-1. Salernitana-Cagliari, Inzaghi debutta con un pari

Dopo il pareggio a San Siro contro l'Inter, il Bologna di Thiago Motta torna a vincere, battendo il Frosinone di Di Francesco e balzando temporaneamente al settimo posto in classifica, a quota 14 punti. I gol rossoblù arrivano tutti nel primo tempo: sblocca Ferguson, raddoppia De Silvestri con una bella palombella di testa.

A nulla, poi, serve il gol di Soulé. Finisce 2-2, invece, l'altro match salvezza tra Salernitana e Cagliari. I sardi vanno in vantaggio per due volte: prima con Luvumbo, poi con Viola. In mezzo, la doppietta del ritrovato Dia evita la sconfitta a Filippo Inzaghi al debutto sulla panchina della Salernitana.