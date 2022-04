Serie A: rivivi Napoli-Fiorentina, 2-3. Mertens e Osimhen non bastano

La squadra di Spalletti cercherà di rispondere all'Inter dopo la vittoria sul Verona e proverà a sfidare ancora il Milan stasera impegnato col Torino

Il Napoli di Spalletti prova a riprendersi il secondo posto e sfida per questo la Fiorentina all'indomani dalla vittoria dell'Inter sul Verona. Il Maradona è stracolmo di tifosi che credono nella lotta scudetto. L'Atalanta lotta ancora per un posto in Champions e affronta il Sassuolo di Scamacca. Alle 15 si gioca anche Venezia-Udinese. Gli aggiornamenti live: