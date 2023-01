Serie A, Napoli padrone delle quote scudetto: Milan primo inseguitore, Inter e Juve…

Le quote dei bookmakers sulla lotta per lo Scudetto in vista della ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa Mondiali

Tutto pronto per il ritorno della Serie A. A due giorni dalla sedicesima giornata di campionato il Napoli, dominatrice della prima parte di stagione, è sempre saldo in pole position per la vittoria dello scudetto secondo gli esperti di 888sport.it. Il terzo titolo dei partenopei si gioca infatti a 1,45 in netto vantaggio sul Milan campione d’Italia proposto a 6 volte la posta.