Serie A, è il giorno decisivo per la ripresa. Ore 18.30 la videconferenza, il verdetto già in serata

Oggi sarà una giornata cruciale per il calcio italiano, l’assemblea tra Lega, Figc e Governo stabilirà se e quando potrà ripartire la Serie A. A minare ulteriormente la già delicata decisione è arrivata ieri la positività di un giocatore del Bologna, ma il nuovo protocollo dovrebbe superare anche questo ostacolo. Servirebbe sicuramente una norma più morbida sulla quarantena, “ma la Figc ha già capito che il Cts non è avvezzo a trattative sul tema (lo leggete nell’articolo qui a fianco) e oggi si aspetta solo di incassare il via libera del ministro alla ripartenza. Magari pure l’ok di massima al protocollo per le gare che il comitato di esperti del governo potrebbe finire di analizzare: non è ancora certo che concluda la sua opera e non possono essere esclusi né uno slittamento del giudizio né suggerimenti su modifiche relativa alla parte organizzativa“, spiega il Corriere dello Sport.

Il verdetto della videoconferenza delle 18.30 dovrebbe arrivare già in serata. Presenti il ministro Spadafora, il presidente della Figc Gravina, quello dell’Aic Tommasi, quello degli allenatori Ulivieri, e i presidenti delle leghe si Serie A, B, C e dilettanti. Oltre al protocollo e alla ripartenza, sarà importante capire come si risolverà anche il tema dei diritti tv e della partite in chiaro.