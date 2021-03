Krunic e Dalot: il Milan sbanca Verona e va a -4 dall’Inter. Ok Crotone, pari a Firenze

Contro un Verona spento e non in grado di esprimere il consueto gioco di ritmo e intensità, il Milan trova vita facile

Contro un Verona spento e non in grado di esprimere il consueto gioco di ritmo e intensità, il Milan trova vita facile e, con un gol per tempo firmato da Krunic e Dalot, sbanca il Bentegodi e si porta momentaneamente a -4 dall'Inter capolista, impegnata domani sera a San Siro contro l'Atalanta.