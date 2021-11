Serie A, tris Samp al Verona. L’Empoli ribalta nel finale la Fiorentina: 2-1

Il sabato della 14a giornata di Serie A si è aperto con due anticipi alle ore 15, in cui sono sono mancati gol ed emozioni

Il sabato della 14a giornata di Serie A si è aperto con due anticipi alle ore 15, in cui sono sono mancati gol ed emozioni. Al Ferraris, la Sampdoria di D'Aversa torna alla vittoria, battendo per 3-1 l'Hellas Verona di Igor Tudor. Dopo l'iniziale vantaggio ospite di Tameze, i blucerchiati rimontano e vincono grazie alle reti di Candreva, Bereszynski e Murru.

Nel derby toscano del Castellani tra Empoli e Fiorentina, invece, tutto sembrava apparecchiato per il successo della viola di Vincenzo Italiano, andata in vantaggio con il solito Vlahovic nella prima parte del secondo tempo. Ma, nel giro di due minuti, nel finale l'Empoli la ribalta: prima con un tocco in area del nuovo entrato Bandinelli, poi con la rete di Andrea Pinamonti, di proprietà dell'Inter, arrivato al quinto centro in questo campionato.